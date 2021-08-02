عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احذر.. هذه الهواتف ستفقد تطبيقات جوجل

الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365

بنهاية شهر سبتمبر المقبل، لن تتمكن هذه الهواتف من استخدام حساب شركة جوجل لتسجيل الدخول إلى تطبيقات مثل جيميل أو يوتيوب.



وفي حال كنت تحتفظ بجهاز أندرويد قديم يعمل بإصدار 2.3.7 المسمى خبز الزنجبيل Gingerbread أو أقدم، فلن تتمكن من استخدام تطبيقات جوجل.

ووفقً تقرير لموقع aitnews ،تتوقف وظائف الأجهزة المتأثرة في 27 سبتمبر ،وإذا كنت بحاجة إلى ذلك، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى هذه الخدمات عبر الأجهزة القديمة من خلال متصفح الويب المدمج.

وتفقد الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام التشغيل أندرويد 2.3.7 أيضًا المميزات والابتكارات الجديدة. التي أضافتها جوجل إلى نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها على مدار عقد من الزمان.

وينتهي دعم خدمات جوجل بلاي لنظام التشغيل أندرويد 4.1 المسمى جيلي بين Jelly Bean الشهر المقبل.

ويضيف التقرير، إذا سجلت الدخول إلى جهازك بعد 27 سبتمبر، فقد تحصل على أخطاء في اسم المستخدم أو كلمة المرور عند محاولة استخدام منتجات وخدمات جوجل مثل جيميل ويوتيوب والخرائط، مع تشجيع المستخدمين على ترقية برامجهم إذا كان بإمكانهم ذلك.

ويوضح التقرير، سبب ذلك يأتي ذلك في خطة لتعديل نظام الأمان، إذ تميل البرامج الأحدث إلى أن تكون أكثر أمانًا من البرامج القديمة، خاصة عبر نطاق زمني مدته 10 سنوات. ولا يريد أحد أن يتعرض حساب جوجل الخاص به للاختراق بسبب ثغرة أمنية قديمة.

ولا تمتلك الأجهزة القديمة القدرة على تشغيل أحدث البرامج. وهذا يعني وجود ثغرات أمنية ومتاعب كبيرة للمطورين وتجارب مستخدم تزداد سوءًا مع مرور الوقت.

واستفادت "جوجل" من جائحة كوفيد-19 وأيضا من رفع القيود الصحية في العالم، إذ أثبتت نتائجها المالية الأداء الجيد للمجموعة على صعيد خدماتها عبر الإنترنت وأنشطتها الاقتصادية غير الافتراضية على السواء.

وتجاوز الربح الصافي لشركة "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل) توقعات السوق بكثير إذ بلغ 18.5 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاث مرات المستوى المسجل العام الماضي، بحسب بيان أصدرته المجموعة.

وحققت المجموعة الرائدة عالميا في مجال الإعلانات الرقمية إيراداتها بفضل نفقات الشركات الصغيرة والكبيرة على محرك البحث، وعلى "يوتيوب" وسائر التطبيقات التابعة لـ"جوجل" بينها خدمة الخرائط (جوجل مابس).

ومن المتوقع أن تحقق المجموعة العملاقة التي تتخذ مقرا لها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، 130 مليار دولار من عائدات الإعلانات هذا العام، بزيادة 25 % عن عام 2020، بحسب "إي ماركتر".