شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطني العراقي يضبط 9 أشخاص فى عمليات أمنية بينهم دواعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي عملوا فيما يسمى بـ"ولاية كركوك".

وذكرت الخلية في بيان "أنه بعد ورودِ معلوماتٍ استخباريةٍ دقيقة، تمكنت جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على ثلاث عناصر ينتمون إلى عصابات داعش عملوا بدواوين مختلفة ضمن ما يسمى بولاية كركوك وشاركوا في استهداف القوات الأمنية والمواطنين أثناء عمليات التحرير".

وفي عملية منفصلة، أشار البيان إلى تمكن الجهاز في كركوك، وبناءً على شكاوى المواطنين وبعد نصب كمائن مُحكمة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني مقابل استحصال مبالغ مالية.

وبحسب البيان، تمكن الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية، من القاء القبض على شخصين اثنين يقومان بتزوير الأموال وبيعها الى التجار، من أجل ترويجها في الأسواق.

وأشارت الخلية إلى أنه جرى تدوين أقوالهم وإحالتهم جميعا إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.