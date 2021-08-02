شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مطلع يؤكد: المخدرات المضبوطة بميناء جدة تابعة لميلشيا «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مصدر مطلع إن كمية المخدرات المضبوطة أمس الأحد في ميناء جدة تابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني.

وأوضح المصدر لبرنامج “هنا الرياض” أن حزب الله دأب في الأونة الأخيرة على تهريب حبوب الكبتاجون عبر عدة محطات دولية قبل إيصالها إلى المملكة، بهدف تشتيت الأنظار الأمنية، بعد الإحباط المتكرر للشحنات القادمة من لبنان.

وأشار أستاذ مادة المخدرات في كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور خالد الدخيل “أن “تهريب الكبتاجون لـ المملكة من قبل ميليشيا “حزب الله” ليس بقصد التجارة بل هو لإفساد العقول ونشر الجريمة وتدمير المجتمع السعودي، مضيفًا بأنه يصنع في مصانع سرية في مناطق معادية قصدها التخريب وإفساد المجتمع.