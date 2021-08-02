شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مواطنين بحوزتهم 75 ألف قرص إمفيتامين و38 كجم حشيش والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مساء اليوم الأحد، أنه تم القبض على (4) مواطنين بمنطقتي القصيم وتبوك، لترويجهم مواد مخدرة.
وأشارت مكافحة المخدرات، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه ضُبط بحوزتهم (75,855) قرص إمفيتامين مخدر، و(38) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(9160) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(74) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر ، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم توقيف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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