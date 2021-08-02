حماس تعلن انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للحركة لولاية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان، "أنهت لجنة الانتخابات المركزية في حركة المقاومة الإسلامية حماس الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة كافة، في جميع الأقاليم، والتي انتهت اليوم بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية، ونائبه الأخ المجاهد صالح العاروري".

وأفاد مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أن مجلس الشورى العام للحركة، أعاد انتخاب إسماعيل هنية، رئيسا للمكتب السياسي، وصالح العاروري، نائبا للرئيس، لدورة ثانية (2021-2025).

وتُجرِي حماس انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف مُحاطة بالسرية، نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.