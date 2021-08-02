شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال يوم بإقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية الأحد، تسجيل هزتين أرضيتين في جنوب غرب قضاء كلار في إقليم كردستان، ليبلغ إجمالي الهزات المسجلة 11 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه تم رصد هزتين أرضيتين فجر الأحد في جنوب غرب قضاء كلار في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 3.1 درجة، وتبعد 16 كم جنوب غرب القضاء، فيما كانت الهزة الثانية بقوة 3.8 درجة، وتبعد بمسافة 12 كم جنوب غرب كلار".

من جهتها، سجلت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان العراق "9 هزات أرضية في المثلث الحدودي ما بين كلار وخانقين في العراق وقصر شيرين في إيران".