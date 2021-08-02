شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: فتح الطريق الساحلى في ليبيا يعد تطور نحو توحيد البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت إيطاليا بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا، واصفة ذلك بالتطور المهم نحو إعادة توحيد البلاد، مجددة التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في بيان أوردته قناة (ليبيا الحدث)، "إن إيطاليا تؤيد إعادة فتح الطريق الساحلي كونه خطوة كان الشعب الليبي والمجتمع الدولي ينتظرها للمضي تجاه التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار".

وأوضح دي مايو بلاده بصفتها الرئيس المشارك في مؤتمر برلين، تثمن جهود أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لتحقيق هذا الهدف المقرر أن يتبعه التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق بدءًا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا.