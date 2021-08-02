شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: نشاط للرياح وأتربة مثارة على الرياض حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً لسكان منطقة الرياض وعدد من المحافظات التابعة.
وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع حدوث حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية و تدني في مدى الرؤية ، وتشمل محافظات (السليل – وادي الدواسر)، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وأكد المركز أن نهاية الإنذار، سيكون في تمام الساعة: 04:00 ص الاثنين الموافق 23-12-1442.
ومن جانبه حذر حساب “طريق الرياض” المسافرين صباح أيام الاثنين، والثلاثاء، و الأربعاء من الرياض إلى الجنوب أو العكس ويشمل ذلك طريق الرين بيشة، وطريق وادي الدواسر الافلاج لتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار صباحاً قد تسبب انعداماً للرؤية.
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