شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يستقبل 571 ألف جرعة لقاح.. ووزارة الصحة تدعو لمجابهة كورونا بحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أن 571 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى البلاد، داعية المواطنين إلى الإسراع في تلقي اللقاح لمكافحة انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه سيتم توزيع الكمية على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، داعية في الوقت ذاته إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وكانت الوزارة قد سجلت، أمس السبت، 10 آلاف و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و62 حالة وفاة، و8 آلاف و614 حالة شفاء.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات الكلي إلى مليون و626 ألفا و599 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و657 حالة.

وفى السياق نفسه، كشفت وزارة الصحة العراقية عن آلية توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المراكز الصحية بعموم المحافظات، فيما دعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصاعد الخطير بعدد الإصابات.

قال مدير عام وزارة الصحة رياض عبد الأمير - في حديث أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد - إن "توزيع اللقاحات على المحافظات يكون بحسب النسب السكانية، ويترك للمحافظة مهمة توزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات"، موضحًا أن قرار تمديد العمل في مراكز التلقيح جاء نتيجة الازدحام وزيادة إقبال المواطنين على اللقاح.

وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات للموظفين بالدوام أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، إلا أن التعليمات مرهونة بكميات اللقاح المتوفرة؛ لاسيما وأن الكميات الواردة غير كافية إلا أن الوضع سيتحسن تدريجيا بالأيام المقبلة.

ودعا عبد الأمير، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار الفيروس، خاصة وأن عدد الإصابات وصل إلى مستويات خطرة جدًا والمستشفيات مهددة بفقدان السيطرة على استيعاب عدد المرضى، مشيرًا إلى أن المجتمع لا يعي خطورة الوضع بالرغم من أعداد الإصابات والوفيات المتزايدة.

وأكد أن ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية يقي بنسبة 90% من خطورة الإصابة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات لحين توفير كميات لقاح كافية للجميع.