شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعتقل قياديا بتنظيم "داعش" الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول القبض على قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال رسول - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إنه بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة تمكن جهاز مُكافحة للإرهاب من القبض على الإرهابي المدعو "أبو جراح" والذي عمل بمنصب ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب، والذي ظهر في مقاطع فيديوية وكان يُنشد لعصابات داعش الإرهابية".

وفي السياق، أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية القبض على إرهابي، كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليه في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر للموصل.