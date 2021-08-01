شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين في تصادم 22 مركبة على طريق «السليل – الأفلاج» بسبب الغبار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصادم 22 مركبة على طريق السليل – الأفلاج بسبب الموجة الغبارية المفاجئة التي شهدتها المنطقة اليوم الأحد.

في سياق متصل، أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، عبر حسابها في “تويتر”، أن قيادة أمن الطرق بمحافظة الأفلاج باشرت حادث تصادم مكون من (22) مركبة إثر موجة غبارية مفاجئه بالقرب من العجيلية ، نتج عن ذلك وفاة شخصين وإصابة آخرين، وجرى استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للجهة المختصة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.