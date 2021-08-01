أول صورة للعملة المصرية البلاستيكية الجديدة... مقرر إصدارها في نوفمبر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "اليوم السابع"، فقد حصل على أول صور للعملة الجديدة من المطبعة الجديدة للبنك المركزى المصرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية".

ونقل الموقع عن مصادر تأكيدها أن "إنتاج فئات النقد الجديدة ستتم بأحدث خطوط إنتاج العملات فى العالم وبمواصفات تأمين هى الأحدث على المستوى الدولى".

وأشارت المصادر إلى أن "الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها وسيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية".

وأمس السبت، اطّلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على عيّنات من أوراق البنكنوت الجديدة، وذلك خلال اجتماع جمع بينه وبين رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وسيتم إصدار العملات المصرية الجديدة في مطلع شهر نوفمبر المقبل، بحسب ما صرح به طارق عامر، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية.