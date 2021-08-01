مصر... ترميم معبد الكرنك استعدادا لافتتاح طريق الكباش في احتفالية ضخمة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانا قالت فيه إنه "تم الانتهاء من ترميم ما يقرب من 60% من أعمال ترميم العمود الأول بصالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك وإظهار ألوانه الأصلية، حيث عمد المختصون إلى إزالة آثار التلف التي سببتها عوامل التعرية وجاري استكمال أعمال الترميم لباقي الأعمدة تباعا".

من جانبه، صرح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن "أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك تشمل ترميم الأعمدة التي علي هيئة زهرة البردي المفتوح كمرحلة أولي ثم باقي الأعمدة كمرحلة ثانية".

في السياق ذاته، أشار غريب سنبل، استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلي للآثار، إلي أن أعمال الترميم بمعبد الكرنك تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث يجري العمل الآن علي إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من علي الأعمدة والبالغ عددها 134 عمودًا، يبلغ ارتفاع كل منها نحو 20 مترًا.

كما تشمل أعمال الترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بالأعمدة وإظهارها بشكل واضح، لافتا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني، الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

وتعمل الوزارة على البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبد الأقصر، حيث تتم أعمال الترميم بالمعبدين وفقا لدراسات علمية دقيقة أعدها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر ووفقا للأسس العلمية.