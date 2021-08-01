اليمن... وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ: نحتفظ بالعديد من المفاجآت للمعتدي

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير، خلال لقائه رئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، و"القوات المسلحة واللجان الشعبية ما تزال تحتفظ بالعديد من المفاجآت للمعتدي الغازي (يقصد التحالف العربي بقيادة السعودية) في حال استمر في عدوانه وحصاره الباغي".

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وبحسب موقع "26 سبتمبر"، أكد الوزير "على الروح المعنوية العالية لأبطال اليمن المغاوير وإيمانهم بعدالة قضيتهم وهم يذودون عن حياض الوطن".

وأشاد الوزير "بمستوى الدعم والإسناد الحكومي والشعبي المادي والمعنوي المتواصل للجبهات ورجالها الميامين"، لافتا إلى "أهمية تواصل هذا الدعم لما من آثار ايجابية على المقاتلين وروحهم المعنوية وتعزيز ثباتهم وصمودهم الأسطوري في عموم الجبهات".

وأطلع الوزير رئيس الحكوومة على المستجدات في عموم الجبهات بصورة عامة ومحور البيضاء بصورة خاصة.

ومن جانبه أكد عبد العزيز صالح بن حبتور مضي الحكومة "في خطتها لدعم الجبهات وأبطالها كأولوية نص عليها برنامجها العام وخططها السنوية".

وبارك بن حبتور "الانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية وأبناء البيضاء الأحرار في إطار المرحلة الثانية من عملية النصر المبين".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.