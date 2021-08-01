شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تكشف كواليس تعقيم وتطهير المسجد الحرام على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل رئاسة شؤون الحرمين، جهوداً كثيفة للحد من تفشي جائحة كورونا بين المعتمرين، حيث تعمل على مدار الساعة في تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية صارمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، عبر تويتر، صورا من استعدادات العاملين في الحرم لعملية التطهير التي لا تتوقف على مدار الساعة للحد من تفشي الجائحة.

وأكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا، بحسب " واس".