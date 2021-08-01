- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تكشف كواليس تعقيم وتطهير المسجد الحرام على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبذل رئاسة شؤون الحرمين، جهوداً كثيفة للحد من تفشي جائحة كورونا بين المعتمرين، حيث تعمل على مدار الساعة في تطهير وتعقيم المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية صارمة.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين، عبر تويتر، صورا من استعدادات العاملين في الحرم لعملية التطهير التي لا تتوقف على مدار الساعة للحد من تفشي الجائحة.
وأكَّد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا، بحسب " واس".
وأفاد أن جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وأن جميع المداخل زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.
وأشار إلى أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود التي من خلالها نضمن -بإذن الله- سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر وفق توجيهات ومتابعة من معالي الرئيس العام.
ولفت النظر إلى أنه جرى التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، والاستعداد لتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية وتطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدى وزوار الحرمين الشريفين.