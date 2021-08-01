شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص السودان الراسخ على تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، والعمل على تقوية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى عيد العرش.. متمنيا للمغرب وشعبه مزيدا من التقدم والنماء.