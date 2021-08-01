مختص يوضح آلية وشروط دخول المملكة بغرض السياحة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المختص في السياحة ، “عبدالله الرشيد” ، آلية وشروط دخول السياح إلى المملكة .
وأكد في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أنه عقب جائحة فيروس كورونا اشترطت المملكة تقديم شهادة ” فحص كورونا”، وتقديم شهادة لقاح مكتمل الجرعات أي حصول الشخص على جرعتين.
وأشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن موقعها الإلكتروني لتقديم الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على التأشيرة لمدة 90 يوماً ، ودخول المملكة بغرض السياحة.
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