السعودية : انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 5 أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تستضيف الرياض خلال الفترة ما بين 5 أغسطس الجاري و 5 سبتمبر المقبل الدورة الأولى للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور و الذي ينظمه " نادي الصقور السعودي" بمشاركة مئات الصقور من إنتاج مزارع محلية وعالمية من 12 دولة.



وقال وليد الطويل المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي في تصريح له إن المزاد الدولي الذي ينظمه النادي يعد الأول من نوعه في المنطقة إذ يوفر منصة موثوقة و فريدة من نوعها لأرقى و أسرع صقور العالم والصقور من السلالات النادرة والحائزة على بطولات دولية.

و أوضح أن الفعاليات تشمل مزادا يوميا تنافسيا للبيع المباشر لمئات الصقور يجمع مالكي مزارع الإنتاج المحلية والعالمية الرائدة وصاحبة الإنتاج الأفضل والصقارين وعشاق الصقور والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم .. و أشار إلى أن المزاد يهدف إلى توفير أفضل سلالات الصقور للصقارين في المملكة ودول المنطقة واستقطاب أفضل التجارب العالمية في مجال إنتاج الصقور إلى المملكة العربية السعودية.