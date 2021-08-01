شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. إدارة الشيخ زايد التعليمية بمصر تحصد على العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات التربية الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام مدير عام الادارة المهندس سيد عبد العزيز بتكريم الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية بالادارة، حيث حصدت إدارة الشيخ زايد التعليمية بمصر على العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات التربية الاجتماعية. بقيادة الموجه الأول أ. حنان عباس وموجهين التربية الاجتماعية بالادارة ومدير الخدمات التربوية د. وفاء جمال.



حيث حصلت أ. إيمان محمد حسن. مدير مدرسة ابوبكر الصديق الرسمية لغات على المركز الأول على مستوى الإدارة والمركز الأول على مستوى المديرية ممثلة للمرحلة الثانوية.

وحصل أ. يسري اديب. مدير مدرسة الشهيد المقدم محمد فوزي محمد الحوفي الرسمية للغات بالمركز الأول على مستوى الإدارة والمركز السادس على مستوى المديرية. ممثلا للمرحلة الإعدادية.

وحصل أ. خالد حسين. مدير مدرسة عمروبن العاص على المركز الأول على مستوى الإدارة والمركز الثالث على مستوى المديرية. ممثلا للمرحلة الابتدائية.

تم تكريم أ. منير عطا محمود حيث حصل على المركز السادس على مستوى المديرية (المرحلة الابتدائية)

وتكريم أ. محمد السيد السيد لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى المديرية ( المرحلة الإعدادية ).

وتكريم أ. سالي سلامة سامي لحصولها على المركز الخامس مكرر على مستوى المديرية ( المرحلة الثانوية)

بمدرسة الشهيد المقدم محمد فوزي محمد الحوفي الرسمية للغات.

فاز الطالب مصطفى محمود إبراهيم. الصف الأول الثانوي بمدرسة الشيخ زايد الرسمية للغات الحي الأول بالمركز الأول على مستوى المديرية.

????مسابقة الأمهات المثاليات ????

تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الإدارة

أَ. إيمان محمود عثمان. مدرسة ابوبكر الصديق الرسمية لغات

أ. أميرة محمد محمد. مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات

أ. دعاء شفيق نعمان. مدرسة الشهير الرائد كريم فرحات.

أ. سلوى عبد الرحمن محمد. مدرسة الشهيد اللواء عصام عيسى الخولى

أ. نجوى عبد الله عبد الله. ديوان إدارة الشيخ زايد

أ. صفاء عبد الرازق هارون. مدرسة عمرو بن العاص

أ. فوزية احمد حسين حماد. مدرسة الأمل تعليم اساسي

أ. امال فتحي عبد الحميد. مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات

أ. سامية عبد العاطي منسي مدرسة عمر بن الخطاب تعليم اساسي.

أ. أمينة محمد الجوهري. مدرسة الشيخ زايد الرسمية للغات الحي الأول.

????مسابقة التوجيه الجمعي ومسابقة الاخصائي المثالي ????

حصلت أ. هاله على أمام على المركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة التوجيه الجمعي كما حصلت علي المركز الرابع على مستوى المديرية في مسابقة الاخصائي المثالي خدمات فردية مدرسة الشهيد محمد فوزي محمد الحوفي الرسمية للغات.

و حصلت أ. اماني خليفة على المركز السابع على مستوى المديرية في مسابقة الاخصائي المثالي في مسابقة الاخصائي المثالي خدمات فردية للمرحلة الابتدائية مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية للغات.

وفي نهاية التكريم وجه السيد مدير عام إلادارة المهندس سيد عبد العزيز كلمة شكر وتقدير لجميع الفائزين متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق وحصد المراكز الأولى دائما.

مبروك للجميع ومبروك إدارة الشيخ زايد التعليمية والي الامام دائما بقيادة مدير عام الإدارة المهندس سيد عبد العزيز ووكيل الادارة الدكتورة حنان موسى.