عقيلة صالح يدعو لجلسة "مهمة" غدا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا صالح أعضاء المجلس لحضور جلسة غدا الاثنين، بحسب بيان لمجلس النواب الليبي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مشير إلى أنه "سوف يتم فيها التصويت والبت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، والبند الثاني إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة انحاء البلاد بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة".

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وأكد رئيس مجلس النواب على كل أعضاء المجلس "بتحمل مسؤوليتهم والحضور لجلسة غداً الاثنين، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف التي تمر بها البلاد سوف يتم إنجاز هذه الاستحقاقات والوفاء بها بمن يحضر من السادة أعضاء مجلس النواب".

واجتمع عقيلة صالح، اليوم الأحد، برئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري لبحث سير العمل بالديوان وعدد من القضايا الخاصة بديوان مجلس النواب.

وكان المتحدث الرسمي بمجلس النواب عبد الله بليحق، قال في تصريح سابق، إنه "فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم"، مؤكدا أن "مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقاً للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بشؤون البلاد، لاسيما الانتخابات القادمة وسوف يقوم مجلس النواب بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".