شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: اتخاذ التدابير لقطع الطريق على الفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني بالبلاد.

وأجرى دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت، والتي شملت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله.

وأكد دياب على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت أنه أثناء تشييع جثمان المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين وأحد العسكريين.

وأضاف الجيش اللبناني في بيان أن وحدات الجيش سارعت إلى الانتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة وثابتة.

وحذرت قيادة الجيش من أنها سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

وكانت قوات الجيش اللبناني قد انتشرت بكثافة في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت وبالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين اللبنانيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بالمنطقة.

وأفادت المعلومات الأولية عن قيام مسلحين بإطلاق نيران مكثفة على المشاركين في تشييع جثمان المواطن علي شبلي (المحسوب على حزب الله الشيعي) والذي لقي مصرعه أمس بعد إطلاق النار عليه أثناء حضوره حفل، على يد شاب ثأرا لمصرع أخيه (المنتمي للعشائر العربية (السنية) بخلدة) قبل نحو عام.

ولا تزال حالة الفزع تسود في المنطقة جراء إطلاق النار العشوائي، فيما خلت الشوارع في المنطقة من المارة رغم الإقبال الكبير من المواطنين والأجانب عليها اليوم الذي يوافق نهاية الأسبوع بلبنان وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية والشاطئية.