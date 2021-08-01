بعد غرق 6 مواطنين سوريين... التيارات الساحبة كيف تحدد مكانها وتتجنبها في البحر المتوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الدكتور أديب سعد، المختص بعلوم البحار البيولوجية، ورئيس الجمعية السورية لحماية البيئة المائية، إن "التيار الساحب عبارة عن أمواج راجعة باتجاه البحر، وتتشكّل نتيجة اصطدام المد مع الجزر، في المناطق الضيقة التي توجد فيها حواجز صخرية حيث ترتطم الأمواج بالصخور وتشكّل تيارات ساحبة".

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نصيحة هامة جدا للمواطنين عند تعرضهم للتيار الساحب

وبيّن سعد أنه في حال تعرض من يسبح للتيار الساحب، يتوجب عليه البقاء هادئاً لأن التيار لن يدفعه للأسفل وإنما سيسحبه باتجاه البحر، وعليه السباحة بموازاة الشاطئ للخروج من مكان التيار، ومن ثم السباحة باتجاه الشاطئ وستساعده في ذلك الأمواج العادية في دفعه نحو البر.

وحذّر سعد من يسحبه التيار من الهلع ومحاولة السباحة بعكس التيار وصولاً للشاطئ، لأنه سيفقد قواه بمقاومة التيار وسيتعرض للغرق، وتابع: إذا لم يسبح بموازاة الشاطئ، فما عليه إلا أن يأخذ نفسا عميقا، ويغطس تحت المياه ويخرج من منطقة التيار ليكون بأمان.

شائعات ينفيها الخبراء... لكن يجب الحذر

ونفى سعد ما يتم تداوله عن تشكّل التيارات الساحبة بكثرة خلال هذا الصيف، مبيناً أن التيارات الساحبة ظاهرة طبيعية تتشكّل في جميع أوقات السنة، نتيجة حركة الأمواج والرياح والمد والجزر، مستدركا: لكن العامة لا يشعرون بتشكل التيارات خلال بقية فصول السنة لأنهم لا يتوجهون للسباحة سوى في فصل الصيف.

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الدكتور رياض قره فلاح أستاذ علم المناخ في جامعة "تشرين" بمحافظة اللاذقية، يوضح خلال حديثه مع "سبوتنيك"، آلية التعرف على مكان التيار الساحب، مشيرا إلى: أنه يمكن ملاحظة مكان وجود التيار الساحب من الشاطئ، وذلك من خلال مشاهدة أماكن في البحر لا تردها أمواج، بينما تكون الأماكن المجاورة لها معرضة لهذه الأمواج.

ومن الدلائل الأخرى على وجود التيار الساحب، انكسار الأمواج القادمة ومشاهدة الأعشاب البحرية والرغاوي تتحرك من الشاطئ نحو المحيط، عدا عن وجود منطقة من المياه المتلاطمة.

وتابع قره فلاح: يجب التركيز عند السباحة على المناطق التي يوجد فيها أمواج وليس المناطق الهادئة بين الأمواج، وفي حال التعرض للتيار الساحب يجب السباحة بشكل مواز للشاطئ حتى يخرج السباح بسلام، ومحاولة البقاء طافياً والتلويح باليد لطلب المساعدة عند الحاجة.

© Sputnik شاطئ اللاذقية في سوريا

وحسب قره فلاح، فإن التيار الساحب هو تيار مائي قوي، أو هي أمواج راجعة باتجاه البحر بسرعة قدرها 0.5 متر في الثانية وتصل حتى 2.5 متر في الثانية وهي سرعة تفوق سرعة أي سباح عالمي أو أولمبي.

يسبب التيار الساحب نسبة كبيرة تبلغ 80% من حالات الغرق حول العالم لعدم وجود ثقافة أو معرفة لدى الناس حول كيفية التصرف ومنهم الكثير من الأطفال و80% من عمليات الإنقاذ على الشاطئ ترتبط بهذا الخطر.