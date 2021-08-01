لبنان... عون يعلق على أحداث خلدة ويطالب الجيش بالتدخل الفوري

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تابع "الرئيس عون الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها منطقة خلدة بعد ظهر اليوم، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين"، مشيرا إلى أن الرئيس عون "اعتبر أن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد، ولا بد من تعاون جميع الجهات تحقيقا لهذا الهدف".

وكانت قيادة الجيش اللبناني، حذرت بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

من حهته، أكد "حزب الله"، رفضه لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات، داعيا الدولة للقيام بواجباتها بالملاحقة والمحاسبة. وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "علي شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة"، مؤكدا رفضه "لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات"، وذلك حسب "قناة الميادين" اللبنانية.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في وقت سابق اليوم الأحد، في منطقة خلدة اللبنانية بعد توتر الأوضاع إثر إقدام شبان من عرب خلدة على إطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ"حزب الله اللبناني"، علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع.

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، لفض الاشتباكات، حيث هرعت إلى موقع الأحداث في منطقة خلدة، في محاولة لوقف إطلاق النار الذي استمر وبكثافة.

يذكر أن موكب المعزين في علي شبلي كان قد تعرض إلى إطلاق نيران في منطقة خلدة، وقالت قناة "المنار" اللبنانية، إن إطلاق النيران أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما عرضت القناة فى نشرتها الإخبارية جانبا من إطلاق النيران على الموكب.