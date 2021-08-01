حزب الله" معلقا على أحداث خلدة: نرفض كل أنواع القتل واستباحة الحرمات"

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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "علي شبلي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة"، مؤكدا رفضه لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات"، وذلك حسب "قناة الميادين" اللبنانية.

وأهاب الحزب "بالأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين"، كما أهاب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم".

وكانت اشتباكات مسلحة، اندلعت في وقت سابق اليوم الأحد، في منطقة خلدة اللبنانية بعد توتر الأوضاع إثر إقدام شبان من عرب خلدة على إطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ"حزب الله اللبناني"، علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع.

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، لفض الاشتباكات، حيث هرعت إلى موقع الأحداث في منطقة خلدة، في محاولة لوقف إطلاق النار الذي استمر وبكثافة.

يذكر أن موكب المعزين في علي شبلي كان قد تعرض إلى إطلاق نيران في منطقة خلدة، وقالت قناة "المنار" اللبنانية، إن إطلاق النيران أدى إلى مقتل 3 أشخاص، كما عرضت القناة فى نشرتها الإخبارية جانبا من إطلاق النيران على الموكب.