الجيش اللبناني يؤكد أنه سيطلق باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الجيش اللبناني على "تويتر": وحدات الجيش المنتشرة في خلدة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

وقال موقع "ليبانون ديبايت" "إن الاشتباكات المسلحة وقعت بعد توتر الأوضاع إثر إقدام شبان من عرب خلدة على إطلاق النار على موكب تشييع جثمان، القيادي بـ"حزب الله اللبناني"، علي شبلي، ما أشعل اشتباكات بين عرب خلدة والشبان المشاركين في التشييع".

وتدخلت قوة من الجيش اللبناني، لفض الاشتباكات، حيث هرعت إلى موقع الأحداث في منطقة خلدة، في محاولة لوقف إطلاق النار الذي استمر وبكثافة.