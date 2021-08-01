اخبار الخليج

مشهد مؤثر... بطل قطري يطلب تقاسم الذهب مع منافسه الإيطالي في الأولمبياد.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - أنهى كل من برشم (30 عاما) وتامبيري (29 عاما) المنافسات بقفزات بلغت 2.37 متر، ولم يكن لديهما أي محاولات فاشلة إلا عند محاولتهما تجاوز 2.39 متر.

وبعد ثلاث إخفاقات لكل منها لتجاوز هذا الارتفاع، عرض عليهما مسؤول أولمبي أولا قفزة لتحديد الفائز، ليتفاجئ بسؤال برشم: "هل يمكننا الحصول على ذهبيتين؟" فأومأ المسؤول برأسه، وصافح اللاعبان بعضهما وهما يصيحان فرحا.

وقال برشم: "أنظر إليه، نظر إلي، ونحن نعرف ذلك، نحن ننظر إلى بعضنا فقط ونعلم، هذا كل شيء، لقد انتهى الأمر، ليست هناك حاجة (لقفزة فاصلة)"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع البطل القطري بالقول:

إنه أحد أعز أصدقائي، ليس فقط على المضمار، ولكن خارج المضمار، نحن نعمل معا، هذا حلم تحقق، إنها الروح الحقيقية، والروح ، ونحن هنا نقدم هذه الرسالة.

أقرأيضا: العرب في أولمبياد طوكيو.. 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات

تبلغ أفضل قفزة شخصية لبرشم 2.43 متر، وهي ثاني أعلى قفزة على الإطلاق، خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي الذي سجل 2.45 متر في عام 1993.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا