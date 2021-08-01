شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو وزير خارجية التشيك لمراجعة مواقف بلاده المنحازة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حكومة التشيك، بمراجعة مواقفها، والتي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المستقرة، والمؤيدة بالقانون الدولي.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية، لوزير خارجية التشيك جاكوب كولهانيك، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أجرى الطرفان جلسة مباحثات موسعة تناولت عدة قضايا إقليمية هامة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط أثنى خلال اللقاء علي علاقات الصداقة التاريخية بين جمهورية التشيك ودول المنطقة العربية عموماً، وهي العلاقات التي تمتد منذ سنوات طويلة وتغطي شبكة كبيرة من المصالح المشتركة بين الجانبين.



جلسة مباحثات

وأوضح المصدر أن الأمين العام، وفي إطار الصداقة المشار اليها، شرح للوزير الضيف موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التي اتخذتها جمهورية التشيك من القضية الفلسطينية سواء في إطار الأمم المتحدة أو خارجه والتي ينظر الجانب الفلسطيني والعربي اليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، في اشارة الي إقدام التشيك على افتتاح مكتب دبلوماسي في المدينة المحتلة.

هذا وقد أوضح الوزير التشيكي موقف بلاده حيث اشار الي احترامها أسس حل الدولتين وانضمامها لعناصر الموقف الاوروبي في معظمها ولتفق علي استمرار الحوار بين الطرفين في هذا الموضوع.



حوار بين أبو الغيط ووزير خارجية التشيك

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب عن تطلعه لأن تراجع براج بعض مواقفها الاخيرة والتي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المستقرة، والمؤيدة بالقانون الدولي.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء تناول كذلك عدداً من الموضوعات الإقليمية الأخرى، من بينها الأزمة السورية.