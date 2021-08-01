شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستوى الحر التونسى: النهضة دمرت بلادنا ويجب تصنيفها كإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على الطياشى القيادى بالحزب الدستوى الحر التونسى، أن كل الدلائل والبراهين التى تؤكد فساد راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية موجودة ومتوافرة بالقرائن، ويتبقى فقط تفعيل القانون لمحاكمة الغنوشى وقيادات الحركة على ما اقترفوه من فساد بحق تونس.

وقال القيادى بالحزب الدستوى الحر التونسى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حركة النهضة الإخوانية دمرت بلادنا وأفسلت تونس وجعلتها مرونة بالخارج وبالتالى لابد من تصنيفها جماعة إرهابية ومحاسبتها ومحاكمة قياداتها محاكمة علانية.

وطالب القيادى بالحزب الدستوى الحر التونسى، بإجراء محاكمات عادلة وشفافية طبقا للمعايير الدولية لقيادات حركة النهضة التونسية، نظرا لإفسادها البلاد والاقتصاد وارتباطاتها المشبوهة بجهات خارجية وتدميرها كل ما يمس المواطن التونسى.