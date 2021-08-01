الرئيس التونسى يحذر من محاولات التوظيف السياسى لملف الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غيرالشرعية.

وأكد سعيد، خلال زيارة مفاجئة لوزارة الداخلية التونسية، حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد.

وشدد على موقف بلاده الداعي إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية معالجة جذرية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي كان قد اتخذ قرارات مهمة، منها قرار بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.