سمو أمير منطقة تبوك يلتقي بأهالي محافظة الوجه

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في قصر سموه بمحافظة الوجه اليوم بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف .

ونقل للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لأهالي المحافظة، منوها بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية ، عادّا محافظة الوجه قلب الساحل ومن أقدم المحافظات وذات تاريخ عريق .

وأشار سموه إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص، وسوف يكون تأثيرها قريباً جداً ، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه بالنفع.

ودعا أمير المنطقة أبناء وبنات المنطقة إلى الاستفادة مما تقدمه مشروعات نيوم والبحر الأحمر وأمالا من فرص ابتعاث وتدريب ، مشيداً بالحراك السياحي بمحافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية .