الكأس الذهبية.. قطرية

الكويت - هبة التوبجي - كتب : خليل التميمي

ودع “منتخب المونديال” منتخب قطر بطولة الكأس الذهبية بعدما نجح في الظهور بشكل رائع فيها، وقدم اسمه بقوة، وكان قريبا من التأهل إلى النهائي لولا “سوء الحظ” المتمثل في إضاعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل من بينها ضربة جزاء كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة. خسارة غير متوقعة من المنتخب الأمريكي ولكن هذا هي كرة القدم بطبيعتها.

المنتخب القطري قدم اسمه بقوة في البطولة، ولهذا لن ينساه الأمريكيين ولا أهل المكسيك، ولا عاشقي السلفادور وجرنادا وبنما وغيرها من المنتخبات التي تواجدت فيها، وحاولت مجاراة المنتخب القطري الذي اثبت انه رقم صعب من خلال صناعة الأرقام في الفوز وتسجيل الأهداف.

خاص العنابي (5) مباريات في البطولة، وحقق الفوز في (3) مباريات، وتعادل وخسر مباراة واحدة. وجمع الفريق في الدور الأول (7) نقاط من أصل (9) نقاط. وسجل لاعبي الادعم (12) هدف، بينما تلقت شباكه (6) اهداف.

لعب منتخب قطر في المجموعة الثالثة، حيث كان مشوار البداية بتحقيق التعادل أمام منتخب بنما بنتيجة 3-3، بعدها انتفض العنابي وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، كان الأول على منتخب جرنادا برباعية نظيفة، ثم كسب منتخب هندوراس بهدفين نظيفين ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي محتلا صدارة المجموعة. وفي ذاك الدور ازاح منتخب السلفادور وأخرجه من البطولة بالفوز عليه بنتيجة 3-2 ويتأهل إلى النصف النهائي ليصطدم بمنتخب أمريكا ويخسر منه بهدف نظيف.

‏نجوم الأدعم قدموا أداء بطولي ومستوى عالمي في جميع المباريات ومثلوا قطر خير تمثيل في البطولة، وإذا كان هناك من كلمة شكر فسوف تكون إلى القيادة الحكيمة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والى رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني والى الجهاز الفني والإداري للمنتخب والى جميع اللاعبين الذين قدموا كل شيء من أجل “عيون قطر”.

العنابي سيكون مع استحقاق إعدادي جديد هو الاقوى له في مشوار الخطة التي وضعها الجهاز الفني من أجل حضور مثالي في المونديال، حيث يشارك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في المجموعة الاوروبية ويلتقي البرتغال وصربيا ولوكسمبرج واذربيجان وايرلندا ، متمنين له التوفيق والاستفادة الكبيرة واكتساب الخبرة الواسعة التي سوف تساهم في منتخب قوي منافسا وليس مشاركا فقط في كأس العالم قطر 2022.