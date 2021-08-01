شكرا لقرائتكم خبر عن في ثوانٍ معدودة.. طريقة سهلة لتفريغ الصور من الخلفيات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية في بعض الأحيان لتفريغ الصور التي يتم التقاطها بكاميرا الهاتف، من الخلفيات لتظهر في شكل أجمل.

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، طريقة سهلة لتفعيل هذه الخاصية وإزالة الخلفيات من الصور.

وعلق الحمادي على هذه الخدمة بقوله “إذا كان عندك صورة تريد تفريغ خلفيتها في ثواني لتظهر أجمل؛ فهذه خدمة مميزة لذلك! فقط ارفع الصورة لها وسوف يتم تفريغ الخلفية وتُظهر العنصر الأساسي وحده مباشرة”.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).