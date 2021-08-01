الجيش اليمني يعلن مقتل وأسر مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف

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القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، نقلاً عن القيادي الميداني في الجيش اليمني العقيد محمد الحجي، أن "قوات الجيش كسرت بعد معارك شرسة، هجوما للحوثيين من ثلاثة محاور على مواقع عسكرية في جبهة الجَدافر (جنوب شرقي مدينة الحَزم مركز الجوف)".

وأضافت أن "الجيش أجبر الحوثيين على التراجع، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى، إضافة إلى أسره عدداً من عناصرهم"، مؤكدةَ "إفشال كل محاولات الحوثيين".

وتأتي المعارك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، الخميس الماضي، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين، خلال إحباط هجوم للجماعة في جبهة القُعيف بمديرية بَرط العنان شمال غربي الجوف.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" السيطرة على سلسلة جبال الدحيضة ومحيطها في مديرية خبْ والشّعْف شرق الجوف، إثر عملية هجومية قالت إنها أسفرت عن سقوط قتلى من الجيش اليمني وأسر 11 من جنوده.

وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة الحوثيين مطلع مارس/ آذار العام الماضي على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.