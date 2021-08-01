العدل السعودية تعلن 4 خطوات لتسجيل حساب منشأة جديد في "ناجز"

دبي - محمود عبدالرازق - و"ناجز" هي منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة بهدف إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا، وتوحيد الإجراءات القضائية، للتسهيل على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وأصحاب أعمال.

وتتمثل خطوات تسجيل حساب منشأة جديد بعد الدخول على موقع بوابة ناجز العدلية على الإنترنت، في اختيار إدارة الحسابات، واختيار تفعيل حساب منشأة، ثم تحديد نوع الجهة، وأخيرا اختيار السجل التجاري.

وأوضح حساب التفاعل العدلي أن تفعيل الشركات "ذات المسؤولية المحددة" يتم آليا، فيما يتم تفعيل باقي المنشآت خلال 48 ساعة عبر مركز التدقيق والتوثيق.

يشار إلى أن نظام ناجز الذي يقدم خدماته بما في ذلك في المحاكم والوكالات والتنفيذ والعقارات وعقود الزواج، جرى تطبيقه في العشرات من محاكم الدرجة الأولى في المملكة، لتوحيد الإجراءات القضائية فيما بينها، واختصار الإجراءات المعمول بها في جميع المحاكم.