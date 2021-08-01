العرب في أولمبياد طوكيو.. 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات

دبي - محمود عبدالرازق - ومنذ انطلاق دورة الألعاب الصيفية والمؤجلة منذ العام الماضي بسبب الوباء، أحرزت البعثات العربية المشاركة 8 ألقاب أولمبية. انطلقت المنافسات الأولمبية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وتختتم في الثامن من هذا الشهر.

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وإلى جانب برشم، أحرز الميداليات العربية؛ الرباع القطري فارس إبراهيم، الذي أحرز ذهبية رفع الأثقال لوزن 96 كيلوغراما، كما حصد السباح التونس أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حر.

وحصل الأردني صالح الشرباتي على فضية التايكوندو وزن 80 كيلوغراما، فيما حصل المصري سيف عيسى في الوزن نفسه على الميدالية البرونزية، كما فازت مواطنته هداية ملاك على البرونزية في وزن 57 كيلوغراما.

وحصل التونسي محمد خليل الجندوبي على برونزية التايكوندو في وزن 58، وتوج الكويتي عبد الله الرشيدي بالميدالية البرونزية للرماية.

ويشارك من الدول العربية إجمالا، 452 رياضيا، حظيت مصر بنصيب الأسد منهم بواقع 141 رياضيا، تلتها تونس بـ63 رياضيا، ثم المغرب 48 رياضيا، تلتها الجزائر والسعودية بـ44 و33 على التوالي. تشارك قطر بـ16 رياضيا والأردن بـ14 والكويت بـ10.

تتصدر الصين قائمة الدول المحققة للميداليات في الأولمبياد، حيث حصلت إجمالا على 51 ميدالية، بينها 24 ذهبية و14 فضية و13 برونزية، وفي حين حصدت الولايات المتحدة 59 ميدالية، فإنها جاءت ثانية، لحصولها على ميداليات ذهبية أقل، حيث فازت بـ20 ذهبية و23 فضية و16 برونزية.

تحل اليابان ثالثة بحصولها على 31 ميدالية (17 ذهبية و5 فضيات و9 برونزيات)، وأستراليا رابعة بـ31 ميدالية (14 ذهبية و3 فضيات و14 برونزية)، وتأتي روسيا خامسة بـ44 ميدالية (12 ذهبية و19 فضية و13 برونزية).