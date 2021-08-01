شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجة حرارة، موضحاً أن الدمام سجلت درجة حرارة 49.1 مئوية.
وقد جاء ترتيب المدن من حيث درجة الحرارة كالتالي :
– الدمام 49.1.
– القيصومة 47.
– حفر الباطن 47.
– الأحساء 46.9 .
– رفحاء 44 .
– شرورة 43 .
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.
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