شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدورة الـ45 (شهر أغسطس 2021).

ودعا البرنامج، المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية على الرابط التالي(هنا).

جدير بالذكر، أن إجمالي الدعم الذي قدمه برنامـج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته، حتى يوليو الماضي، بلغ نحو.99 مليار ريال، منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.