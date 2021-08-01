لكبح توغل كورونا.. 4 ملايين جرعة لقاح من أمريكا إلى نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت نيجيريا، الأحد، 4 ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة.



يأتي ذلك في وقت تواجه أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان موجة ثالثة من وباء كوفيد-19.

وتم نقل الجرعات جوا إلى مطار أبوجا، عاصمة الدولة البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة.

وتعد هذه الدفعة هي الثانية من اللقاحات الموجهة لنيجيريا، بعد أن تلقت 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا في مارس/ آذار بتمويل من آلية كوفاكس الرامية لتزويد البلدان المنخفضة الدخل باللقاح.

وبلغت حصيلة كوفيد-19 في نيجيريا 174 ألف إصابة بينها 2149 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية، ولا تعكس هذه الأعداد الحصيلة الفعلية لقلّة اختبارات كشف الإصابة التي تم إجراؤها.

وفي يوليو/ تموز، تم رصد الإصابة بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا، ما وضع السلطات في حالة تأهب قصوى، بحسب المركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وفي يونيو/ حزيران، حظرت نيجيريا دخول المسافرين غير المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين مكثوا في جنوب أفريقيا خلال الـ14 يوماً الماضية، بعدما فرضت قيودا مماثلة على القادمين من البرازيل والهند وتركيا.