اندلاع 800 حريق بإيطاليا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رصد رجال الإطفاء اندلاع أكثر من 800 حريق في أنحاء إيطاليا، خصوصاً في الجزء الجنوبي منها، منذ السبت، في وقت تسجّل البلاد درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الأخيرة الماضية.



وقال رجال الإطفاء في تغريدة، الأحد: "خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذ رجال الإطفاء أكثر من 800 تدخل: 250 في صقلية، 130 في بوليا وكالابريا، 90 في لاتسيو (منطقة روما) و70 في كامبانيا" بينما تواصل فرق الإطفاء عملها في ثلاث مدن أخرى.

وتأثرت إيطاليا في الأيام الأخيرة بارتفاع كبير في درجات الحرارة التي لامست أربعين درجة مئوية في باري (منطقة بوليا) و39 في كاتانيا وباليرمو (صقلية).

وأدت الحرارة وقلة الأمطار إلى اندلاع حرائق عديدة، قضت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات وحقول الزيتون والمحاصيل في منطقة أوريستانو، في غرب سردينيا.

وبحسب إحدى أبرز نقابات المزارعين في إيطاليا، سجلت صقلية وحدها نحو 300 حريق، في عام 2021.

وقالت إن حوادث اندلاع النيران الأخيرة تؤكد أن "مجرمين" يقفون خلفها، وقد "سّهل" الجفاف وارتفاع درجات الحرارة عملهم.

وفيما تندلع ألسنة النيران جنوباً، يعاني الشمال من عواصف رعدية شديدة وسقوط برَد، تسببت بأضرار تقدّر بعشرات ملايين اليورو.