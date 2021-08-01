وفاة مروعة.. كلاب تنهش سيدة حتى الموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

في وفاة مروعة لقيت سيدة حتفها مؤخرا في البرازيل، وذلك بعد تعرضها لهجوم من ستة كلاب شرسة من نوع "بيت بول".



ووقعت الحادثة بينما كانت مارلي دونيغا تيزورا، البالغة من العمر 53 عاما، تزور صديقها في المزرعة التي يعمل بها، بالقرب من مدينة بيريغي في ولاية ساو باولو.

وتعرضت مارلي للعض أكثر من مرة، لتلقى حتفها متأثرة بجروحها، وذلك رغم تدخل الإسعاف.

وبحسب سكاي نيوز عربية فقد تعرض كذلك صديق مارلي للعض أثناء محاولته إبعاد الكلاب، إلا أن تمكنه من الاحتماء بإحدى الغرف في المزرعة، حال دون وفاته أيضا.

وتمكن عاملون في المزرعة من ضبط الكلاب لاحقا، ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفق تقارير محلية، فإن الشرطة صنفت الحادثة على أنها "حالة وفاة بظروف مشبوهة".