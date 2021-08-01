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تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس بين المعنيين بالأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى ، بين المعنيين بالأولمبياد.

 

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضيا واحدا من المقيمين في القرية الأولمبية.

 

وكانت اللجنة قد سجلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

 

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتبارا من أول يوليو، من بينهم 24 رياضيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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