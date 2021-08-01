تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بين المعنيين بالأولمبياد.



وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضيا واحدا من المقيمين في القرية الأولمبية.

وكانت اللجنة قد سجلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتبارا من أول يوليو، من بينهم 24 رياضيا.