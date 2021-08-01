العثور على قذيفتين من مخلفات حرب 67 في القدس الشرقية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: " تم العثور صباح اليوم (الأحد) على قذيفتي "بازوكا" خلال أعمال البنية التحتية للقطار الخفيف الجاري تنفيذه في تل الذخيرة في القدس".

وأوضحت القناة أن القذائف التي صنعت في الولايات المتحدة عام 1956، استخدمها الجيش الأردني على ما يبدو في حرب الأيام الستة (يونيو/تموز) 1967.

وقالت إن خبراء المفرقعات نقلوا القذيفتين بحذر إلى مكان آخر حيث تم تفجيرهما بطريقة خاضعة للرقابة.

وشهدت منطقة تل الذخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معركة حامية الوطيس بين الجيشين الأردني والإسرائيلي في حرب عام 67.

وقتل في معركة تل الذخيرة 97 مقاتلا أردنيا من أصل 101، إضافة إلى 21 إسرائيليا.

وأدت حرب 1967 إلى فصل الضفة الغربيّة بما في ذلك القدس الشرقية عن السيادة الأردنيّة، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي ينص على العودة لما قبل حدود الحرب لقاء اعتراف العرب بإسرائيل.