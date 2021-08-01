الأمن العراقي يطيح بـ 3 "دواعش" بـ"ولاية كركوك"

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

ذكرت ذلك شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم، أن العناصر التي تم القبض عليها تنتمي إلى ما يسمى بـ "ولاية كركوك".

ولفتت الشبكة إلى أن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكن من إلقاء القبض على العناصر الثلاثة التي تنتمي إلى عصابات "داعش"، مشيرة إلى أنهم شاركوا في استهداف القوات الأمنية كما استهدفوا المواطنين في وقت سابق.

وتواصل قوات الأمن العراقية ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم ظهور التنظيم وعناصره الفارين من جديد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات معهم بعدما احتل التنظيم نحو ثلث البلاد.