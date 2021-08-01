الأمن العراقي يطيح بـ 3 "دواعش" بـ"ولاية كركوك"

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell
ولفتت الشبكة إلى أن جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك تمكن من إلقاء القبض على العناصر الثلاثة التي تنتمي إلى عصابات "داعش"، مشيرة إلى أنهم شاركوا في استهداف القوات الأمنية كما استهدفوا المواطنين في وقت سابق.
وتواصل قوات الأمن العراقية ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم ظهور التنظيم وعناصره الفارين من جديد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات معهم بعدما احتل التنظيم نحو ثلث البلاد.
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