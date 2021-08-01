وزارة الاقتصاد السورية تطرح المنطقة الحرة في حلب للاستثمار

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المؤسسة، التابعة لوزارة الاقتصاد، فقد تم الإعداد لمزايدة علنية لإعادة تأهيل وتجهيز المنطقة الحرة بحلب، وإدارتها واستثمارها كمنطقة حرة خاصة تحت إشراف ورقابة (المؤسسة العامة للمناطق الحرة) و(مديرية الجمارك العامة) السورية، وكذلك استثمار الأراضي الزراعية الملحقة بها، على أن تستخدم الأخيرة لأغراض زراعية فقط.

© Sputnik . Kareem Tebi

ووفق بيان للمؤسسة وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، تبلغ التأمينات المؤقتة لهذه المزايدة 250 ألف دولار أمريكي، يقدمها العارض بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة من قبل الجمهورية العربية السورية.

أما بالنسبة لمدة الاستثمار العقدية، فقد أشارت المؤسسة إلى أنها المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي سترسو عليه المزايدة العلنية، وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأكثر تفضيلا للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

ومن المقرر، أن تجري المزايدة صباح يوم الاثنين في 30 آب الجاري.