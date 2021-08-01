شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش مواكبة التحول الرقمي مع الحفاظ على الخطاب الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بعد غد الثلاثاء ورشة عمل بشأن " الإعلام العربي.. بين مواكبة التحول الرقمي والحفاظ على خطابه في ظل التنافسية".

وقال الدكتور علاء التميمي مدير ادارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية " أن فكرة عقد هذه الورشة تأتي انطلاقا من مبادرة التحول الرقمي التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2015 بوصفها جزءً من مبادرات متعددة أطلقها العالم لتشكيل المستقبل، ويُعد التحول الرقمي المرحلة الثالثة من تبني التكنولوجيا الرقمية، التي تمر بثلاث مراحل؛ الكفاءة أو المهارة، والاستخدامات الرقمية، والتحول الرقمي. واسترشاداً بالخطة الاستراتيجية الإعلامية العربية للأعوام (2017-2021)، ومحاورها الاستراتيجية.

وأضاف التميمي " تهدف هذه الورشة إلى دراسة تداعيات التحول الرقمي على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية، كما ترصد الورشة أهم التحولات التي طرأت على شكل ومضمون الإعلام والصحافة العربية بفعل التطوّر التقني، وصولاً إلى طبيعة العلاقة مع الجمهور في العصر الرقمي، ومستقبل صناعة الصحافة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وما يواكب النمو المتسارع في تلك المحاور من تطور في المشهد الإعلامي العربي والدولي. ما استدعى أن يكون تركيز هذه الورشة منصباً على تلك التحولات وتأثيرها في الإعلام وتأثرها به؛ بهدف إيجاد الأفكار التي يمكن بها الحفاظ على مسار الإعلام وفق الأسس المهنية والقواعد الأخلاقية من خلال طرح العديد من الأسئلة حول سبل فهم الإعلام والتعامل مع التحديات في ظل ما تبثه وسائل الإعلام التقليدي منها والحديث، وما تنشره من صور وقناعات وأفكار.

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية في وزارات الإعلام بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالإعلام في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، والإعلاميون العرب المشاركين في ورشة العمل، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية.

وتناقش ورشة العمل ثمانية محاور أساسية من خلال ثلاث جلسات عمل " مفاهيم عامة حول التحول الرقمي وتأثيره على الخطاب الإعلامي " و" تأثير التكنولوجيات الحديثة في تطوير محتوى الرسائل الإعلامية " و " الصناعة الإعلامية وتحفيز الإبداع واستقطاب الاستثمارات من خلال الأدوات الحديثة لزيادة المردود المادي " بالاضافة الى عرض تجارب وخبرات الدول العربية في مجال التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية.