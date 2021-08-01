7 شهداء و754 إصابة و198 معتقلا حصيلة اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين فى يوليو

القاهرة - سامية سيد - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنوه اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وضد المقدسات.

وأعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، في تقريرها الشهري السادس، اليوم الأحد، استشهاد 7 مواطنين، وإصابة 754 آخرين من بينهم 88 بالرصاص الحي، خلال شهر يوليو الماضي.

وذكرت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 198 مواطنا، وهدمت 31 منزلا ومنشأة في الضفة وغزة، واقتلعت 454 شجرة زيتون ولوزيات، إضافة إلى 19 إخطارا بالهدم وعملية استيلاء.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ قرارت ببناء مئات الوحدات الاســتيطانية وتم الإخطار بالهدم والاستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، ورصدت أيضا 21 انتهاكا بحق الصحفيين، أسفرت عن إصابة 8 صحفيين، واحتجاز طواقم ومنعهم من مواصلة العمل.