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القبض على مسؤول بارز فى تنظيم "داعش" شمالى العراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على المسؤول عن مفرزة الاغتيالات بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

 

وذكرت الخلية في بيان، أنه "في إطار تعقب العناصر الإرهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (أبو رسول) الذي اعترف بانتمائه لتنظيم داعش وعمل ضمن المفارز الإرهابية في قضاء الشرقاط".

 

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي وفقا لأحكام المادة (4) إرهاب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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