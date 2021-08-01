شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مسؤول بارز فى تنظيم "داعش" شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على المسؤول عن مفرزة الاغتيالات بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "في إطار تعقب العناصر الإرهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (أبو رسول) الذي اعترف بانتمائه لتنظيم داعش وعمل ضمن المفارز الإرهابية في قضاء الشرقاط".

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي وفقا لأحكام المادة (4) إرهاب".