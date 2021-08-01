شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تشن غارة جوية على ميليشيا "الشباب" بولاية غلمدغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنه تم شن غارة جوية اليوم على ميليشيا حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق تابعة لولاية غلمدغ الإقليمية، مشيرة إلى أنه تم استهداف الإرهابيين مع ضمان عدم إصابة مدنيين في المناطق التي تجري فيها العملية العسكرية.

وأوضحت الحكومة وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الخاصة "دنب" للجيش الوطني قصفت بالتعاون مع القوات الصديقة مناطق فاصلة بين بلدات بعادوين وعماره، وويسل بولاية غلمدغ، لافتة إلى أن الغارة دمرت معاقل الميليشيا وخطوط دفاعه؛ ما يسهل على القوات المسلحة الدخول إلى أوكار المتطرفين ومخابئها.

وتهدف عمليات الجيش إلى تحجيم تحركات ميليشيا الشباب؛ ما أدى إلى استسلام عدد منهم، للقوات المسلحة الصومالية.