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الرئيس التونسى يعقد اجتماعا أمنيا مفاجئا بمقر وزارة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس التونسى قيس سعيد اجتماعا أمنيا مفاجئا، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، ناقش خلاله مع القيادات الأمنية الوضع الأمنى الداخلى واستقرار الأوضاع، خاصة عقب القرارات المهمة التى أصدرها يوم 25 يوليو الماضي.

وكان الرئيس التونسى قد اتخذ قرارات مهمة، منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدد من المدن التونسية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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