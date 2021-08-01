شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعقد اجتماعا أمنيا مفاجئا بمقر وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس التونسى قيس سعيد اجتماعا أمنيا مفاجئا، اليوم الأحد، بمقر وزارة الداخلية وسط العاصمة، ناقش خلاله مع القيادات الأمنية الوضع الأمنى الداخلى واستقرار الأوضاع، خاصة عقب القرارات المهمة التى أصدرها يوم 25 يوليو الماضي.