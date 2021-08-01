شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 4 أشخاص تسللوا من سوريا إلى غربى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، القبض على أربعة أشخاص تسللوا من سوريا إلى غربي نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 " إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع" وباستخدام الكاميرات الحرارية، شوهد وجود تحرك لعدة أشخاص يحاولون اجتياز الساتر الحدودي مع سوريا بالقرب من قرية الشعلان التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى".

وأوضحت أن قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 قامت بنصب كمين محكم للأشخاص حال اجتيازهم الحدود، وتم إلقاء القبض عليهم حيث تبين أنهم أربعة أشخاص"، مضيفة أنه "تم تسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".